Друга найбільша видаткова стаття бюджету української родини - це комунальні послуги.

У першому кварталі 2021 року середньостатистична українська сім'я з двох і більше осіб витрачала 41 % місячного сімейного бюджету на продукти харчування і безалкогольні напої.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Згідно з оприлюдненими даними, протягом першого кварталу поточного року українці в середньому витрачали 41% місячного сімейного бюджету на продукти харчування та безалкогольні напої, 14,7% - на оплату комунальних послуг, 5,4% - на транспорт, 5,2% - на одяг та взуття, 4,1% - на послуги зв'язку, 4,7% - на алкогольні та тютюнові вироби, 3,3% - на охорону здоров'я, 2,6% - на купівлю предметів домашнього вжитку та поточне утримання житла, 1,8% - на ресторани та готелі, 1,7% - на відпочинок культуру, 0,6% - на освіту, а також 2,9% - на інші споживчі товари та послуги.

На неспоживчі цілі протягом першого кварталу 2021 року українці витрачали 11,9% сімейного бюджету, а саме на купівлю нерухомості, сплату податків та аліментів, купівлю валюти тощо.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

Автор: Богдан Слуцький