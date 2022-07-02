За даними експертів, Кремль створює умови фінансової підтримки російської армії.

Влада Російської Федерації готує економіку країни до "особливих зобов’язань", зокрема, для підтримки так званих "спецоперацій", як Кремль називає і війну в Україні.

До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, Кремль, імовірно готуючись до тривалої війни в Україні, створює умови фінансової підтримки своєї армії.

Зокрема, як зазначають аналітики, на розгляд Держдуми РФ внесена поправка до федеральних законів про підтримку збройних сил Росії, яка передбачає введення "особливих заходів в економічній сфері", що зобов’язують російські підприємства (незалежно від форм власності) підтримувати російські так звані "спеціальні та антитерористичні операції".

"Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення на забезпечення "спеціальних військових операцій" і дозволить Кремлю змінювати контракти працівників та умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні державних свят", - повідомляють в ISW.

В описі до поправки наголошується, що "спеціальна військова операція", яка, за словами пропагандистів Кремля триває в Україні, виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".

Разом з тим, аналітики ISW помітили сигнали того, що Москва вживає заходів для інтеграції Запорізької атомної електростанції (АЕС) в російську енергетичну систему, що суперечить попереднім заявам РФ про те, що Запорізька АЕС продаватиме електроенергію Україні.

Раніше колишній прем'єр-міністр РФ Михайло Касьянов заявив, що саме крах економіки Росії може призвести до перемоги української армії, яка з кожним днем збільшує свій потенціал. За його словами, трагедія уже пішла по всій економіці РФ, а до кінця 2022 року вона буде більш відчутною.

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