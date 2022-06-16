Тимчасове захоплення станції російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору, наголошують в "Енергоатомі".

Російські загарбники попередили працівників ЗАЕС про нібито передачу електростанції під контроль "Росатому".

Про це повідомили у "Енергоатомі".

"Рашистські загарбники не припиняють залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарцям. Вчора, 15 червня, один з представників "влади" окупантів, хтось на ім'я Олександр Генадійович, з позивним "Волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, "Росатома". Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами", - сповістили в компанії.

Там наголосили, що тимчасове захоплення АЕС російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору.

"Ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства", - наголосили в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС (ЗАЕС): що варто знати

Як відомо, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.

На початку червня стало відомо, що російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.

Тоді у "Енергоатомі" нагадали, що ніхто з України не запрошував місію МАГАТЕ на ЗАЕС, додавши, що невідомо, як вона планує потрапити на станцію.

"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії", - наголошували в компанії.

Там також зазначали, що єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію - наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС.

7 червня стало відомо, Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами Запорізьку АЕС до її звільнення.

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