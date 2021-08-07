Закон може взагалі заблокувати на тривалий час продаж спиртного й тютюну в Україні.

Заборона продажу спиртних напоїв й цигарок у супермаркетах призведе до різкого зростання цін на них та спонукатиме утворення монополій.

Про це йдеться у повідомленні EBA.

Йдеться про законопроект нардепа зі "Слуги народу" Георгія Мазурашу, зареєстрованого у липні. Якщо закон приймуть, то спиртні напої, включаючи пиво, вдасться придбати не в продуктових магазинах, а тільки у спеціалізованих точках.

На думку політика, даний законопроект допоможе Україні боротися з масовим вживанням алкоголю і сигарет, які призводять до захворювань, травм і смертей. Законопроект вже переданий на розгляд.

Читайте такожСкільки коштуватиме долар: курс в обмінниках на понеділок, 9 серпня"Для обладнання окремих торгових точок для продажу алкоголю та тютюну бізнесу необхідно буде задіяти капітальні інвестиції, через що можуть зрости ціни на легальну продукцію та збільшиться ціновий розрив між контрафактними та легальними товарами. До того ж, кількість офіційних точок продажу може суттєво скоротитися, а подекуди зовсім зникнути, що спонукатиме до споживання контрафакту", – кажуть експерти.

У EBA також зазначили, що через швидкі терміни втілення запропонованих змін, підприємці не матимуть часу обладнати місця торгівлі, що може заблокувати продаж спиртного й тютюну в Україні.

Крім того, автор законопроекту не передбачив регулювання продажу вказаних товарів у барах, кафе і ресторанах.

Експерти зауважують, що в більшості країн Європи такої заборони немає.

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Автор: Яна Ставська