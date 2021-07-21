За порушення заборони автор законопроекту пропонує встановити штраф у розмірі 21 тисячу 180 гривень.

В Україні можуть заборонити продавати в супермаркетах і магазинах алкоголь і сигарети. Якщо закон приймуть, то спиртні напої, і навіть пиво, вдасться придбати не в продуктових магазинах, а тільки у спеціалізованих точках.

Відповідний законопроект № 5805, що передбачає зміни в частині місць продажу алкоголю і сигарет, зареєстрував народний депутат від Партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Так, політик пропонує дозволити продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, вина, звичайних і електронних сигарет, пристроїв для куріння без згоряння тютюну і аксесуарів для них тільки в спеціалізованих торгових точках. Відзначається, що в таких точках, крім алкоголю і сигарет, більше нічого не буде продаватися.

Читайте також73% жителів Києва схвалили ініціативу КМДА прибрати ларьки з підземних переходів-опитування " Рейтингу"Згідно із законопроектом, в супермаркетах, продуктових магазинах і точках, де продаються спортивні або дитячі товари, реалізація алкогольної та сигаретної продукції буде категорично заборонена.

Депутат також пропонує штрафи за порушення заборони. Так, магазин або супермаркет, який вирішить продавати сигарети або алкоголь, може бути покараний стягненням у розмірі 21 тисячі 180 гривень.

На думку політика, даний законопроект допоможе Україні боротися з масовим вживанням алкоголю і сигарет, які призводять до захворювань, травм і смертей. Законопроект вже переданий на розгляд.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати включили в новий "антитютюновий закон" правки, які можуть призвести до зростання контрабанди.

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Автор: Поліна Кузенко