Протягом наступних днів до введення локдауна уряд, МОЗ і Мінекономіки повинні більш детально інформувати громадян про всі деталі майбутнього жорсткого карантину.

Кабінет міністрів додав товари побутової хімії та друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого карантину в Україні з 8 по 24 січня.

Читайте такожПік захворюваності на коронавірус в Україні очікується в лютомуПро це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На позачерговому засіданні Кабміну сьогодні рішення про нові дати локдауну не приймалися. З ініціативи голови МОЗ Максима Степанова був конкретизований перелік товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну. Була додана можливість продажу побутової хімії та друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати", - заявив він.

Другий важливий момент, за словами Мокана, полягає в тому, що протягом наступних днів до введення жорсткого карантину уряд, МОЗ та Мінекономіки мають детальніше інформувати громадян про всі деталі майбутнього жорсткого карантину.

Що цьому передувало

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

4 січня американська торгова палата в Україні зазначила, що згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 8 по 25 січня на всій території України забороняється торгівля будь-якими товарами, крім продуктів харчування, лікарських засобів і виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.

"Американська торгова палата звертає увагу на те, що мова йде не тільки про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного споживання: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання. Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть змушені закривати деякі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі", - йдеться в повідомленні.

На думку компаній-членів палати, таке рішення є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а також потенційно може призводити до виникнення конфліктних ситуацій у магазинах.

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Автор: Леся Лещенко