Головні європейські партнери для України - Нідерланди, Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Великобританія та Бельгія.

У 2021 році взаємна торгівля між Україною і Євросоюзом, з урахуванням Великобританії, досягла рекордного обсягу в 12,6 млрд дол. - це найвищий показник за часів дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов, повідомили в прес-службі Центру.

За його словами, головними європейськими партнерами для України залишилися Нідерланди, Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, а також Великобританія і Бельгія, які протягом останніх років міцно закріпилися в цьому списку.

"Минулого року Україна імпортувала аграрної продукції з країн-членів ЄС на суму близько 4,2 млрд дол. Це майже на 19% більше ніж у 2020 році", - поінформував експерт.

Відзначається, що в 2021 році Україна найбільше (484 млн дол.) витратила на закупівлю в ЄС напоїв, переважно алкогольних.

Різних харчових продуктів, екстрактів і концентратів закупили на 402 млн дол.

Поставки з Європи тютюну і виробів з нього збільшилися в порівнянні з 2020 роком на 17% – до 377 млн дол.

"Другий рік поспіль відносно значну частку (8%) у вітчизняному імпорті з ЄС зайняли молокопродукти. Їх завезли з-за кордону на суму 335 млн дол., що на 20% перевищило показник 2020 року. При цьому обсяги зарубіжних закупівель різних сирів збільшилися з 207 млн дол. у 2020 році до 251 млн дол. минулого року", - зазначив Пугачов.

За його словами, залишків і відходів, продуктів для годівлі тварин закупили на 289 млн дол., шоколаду - на 262 млн дол., готових продуктів із зерна - на 252 млн дол., м'яса разом із субпродуктами - на 203 млн дол.

Імпорт агропродукції:

У 2021 році Україна імпортувала агропродукції на 8,2 млрд доларів, що на 19% більше, ніж у 2020 році.