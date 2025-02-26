IIF радить "остерігатися пильних захисників облігацій" на тлі високого боргового навантаження.

За даними Інституту міжнародних фінансів, у 2024 році глобальний борг збільшився приблизно на 7 трильйонів доларів. Загальна сума сягнула нечуваних 318 трильйонів доларів, що є рекордним річним максимумом.

Видання Bloomberg пише, що загальна сума боргу як частка валового внутрішнього продукту також зросла вперше за чотири роки на тлі уповільнення економічного зростання. За прогнозами аналітиків, цього року обсяг запозичень залишиться високим, особливо у США, Франції, Китаї, Індії та Бразилії.

IIF заявила, що зростання боргового тягаря означає, що урядам слід остерігатися інвесторів, які намагаються змусити політиків стримувати бюджетний дефіцит і борг.

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Тоді як реакція ринку на зростання державного боргу в США була відносно стриманою, активна економічна діяльність, зростання продуктивності праці та статус "безпечного притулку" для казначейських облігацій США продовжують маскувати поглиблення проблем американського бюджетного балансу, але не всі країни користуються такими привілеями.

Проте, зростання боргу в 2024 році було нижчим за 16 трильйонів доларів за 2023 рік, і IIF прогнозує уповільнення темпів загального запозичення цьогоріч з огляду на невизначеність перспектив.

Держборг США та України - останні новини

18 січня 2025 року міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що наступного дня після інавгурації президента Дональда Трампа країна досягне стелі держборгу. Вона попередила, що відомство вживе "надзвичайних заходів", щоб запобігти загрозі національного дефолту.

У Міністерстві фінансів України повідомили, що державний борг нашої країни за 2024 рік збільшився на 1 461,3 мільярда гривень, або на 20,74 мільярда доларів.

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