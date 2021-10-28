Регулятор дав старт обігу акцій світових компаній на українському регульованому та нерегульованому ринках.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні 15 міжнародних компаній. Серед них – Google, Amazon, Bank of Амегіса Сorporation, Johnson&Johnson та The Coca-Cola Company.

Про це йдеться у повідомленні НКЦБФР на сайті за підсумками засідання 28 жовтня.

Повний список:

Alphabet Inc. (корпорація, що володіє продуктами Google);

Amazon.com, Inc.;

CATERPILLAR Inc.;

Bank of Амегіса Сorporation;

Chevron U.S.A. Inc.;

Citigroup Inc.;

The Coca-Cola Company;

DEERE&Company;

CSX Corporation;

EXXON MOBIL Corporation;

DOW Inc.;

INTEL Corporation;

The Goldman Sachs Group, Inc.;

McDonald's Corporation;

Johnson&Johnson.

Читайте такожЄБРР назвав найуспішніші банки-партнери з усього світу: серед них "Укргазбанк"Таким чином, тепер українські інвестори можуть інвестувати в 73 цінні папери іноземних емітентів.

Це рішення регулятора дає старт обігу акцій на українському регульованому та нерегульованому ринках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу на території України казначейські облігації уряду США / U.S. Treasury notes.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц