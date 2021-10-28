Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні 15 міжнародних компаній. Серед них – Google, Amazon, Bank of Амегіса Сorporation, Johnson&Johnson та The Coca-Cola Company.
Про це йдеться у повідомленні НКЦБФР на сайті за підсумками засідання 28 жовтня.
Повний список:
- Alphabet Inc. (корпорація, що володіє продуктами Google);
- Amazon.com, Inc.;
- CATERPILLAR Inc.;
- Bank of Амегіса Сorporation;
- Chevron U.S.A. Inc.;
- Citigroup Inc.;
- The Coca-Cola Company;
- DEERE&Company;
- CSX Corporation;
- EXXON MOBIL Corporation;
- DOW Inc.;
- INTEL Corporation;
- The Goldman Sachs Group, Inc.;
- McDonald's Corporation;
- Johnson&Johnson.
Читайте такожЄБРР назвав найуспішніші банки-партнери з усього світу: серед них "Укргазбанк"Таким чином, тепер українські інвестори можуть інвестувати в 73 цінні папери іноземних емітентів.
Це рішення регулятора дає старт обігу акцій на українському регульованому та нерегульованому ринках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу на території України казначейські облігації уряду США / U.S. Treasury notes.
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