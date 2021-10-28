Українські інвестори можуть інвестувати в 73 цінні папери іноземних емітентів / ілюстрація REUTERS

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні 15 міжнародних компаній. Серед них – Google, Amazon, Bank of Амегіса Сorporation, Johnson&Johnson та The Coca-Cola Company.

Про це йдеться у повідомленні НКЦБФР на сайті за підсумками засідання 28 жовтня.

Повний список: 

  • Alphabet Inc. (корпорація, що володіє продуктами Google);
  • Amazon.com, Inc.;
  • CATERPILLAR Inc.;
  • Bank of Амегіса Сorporation;
  • Chevron U.S.A. Inc.;
  • Citigroup Inc.;
  • The Coca-Cola Company;
  • DEERE&Company;
  • CSX Corporation;
  • EXXON MOBIL Corporation;
  • DOW Inc.;
  • INTEL Corporation;
  • The Goldman Sachs Group, Inc.;
  • McDonald's Corporation;
  • Johnson&Johnson.

Читайте такожЄБРР назвав найуспішніші банки-партнери з усього світу: серед них "Укргазбанк"Таким чином, тепер українські інвестори можуть інвестувати в 73 цінні папери іноземних емітентів.

Це рішення регулятора дає старт обігу акцій на українському регульованому та нерегульованому ринках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу на території України казначейські облігації уряду США / U.S. Treasury notes.

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Автор: Катерина Шварц