Нацкомісія з цінних паперів прийняла рішення про допуск іноземних цінних паперів до обігу на території України.

Комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу на території України казначейських облігацій уряду США / U. S. Treasury notes.

Про це йдеться в повідомленні НКЦПФР.

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Також допуск до обігу в Україні отримали такі іноземні цінні папери:

облігації SSB NO. 1 PLC;

акції інвестиційного біржового фонду іноземного емітента iShares Asia 50 ETF;

акції інвестиційного біржового фонду іноземного емітента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку.

Наразі до обігу на вітчизняному ринку капіталу допущено 34 цінні папери іноземних емітентів.

Що цьому передувало

Раніше Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні єврооблігації Румунії (ISIN US77586ТАD81) з погашенням у січні 2024 року і поточною прибутковістю близько 0,8%.

16 квітня 2021 року Українська Біржа ПФТС почала торгувати акціями американських техногигантів.

Що таке ПФТС

Фондова біржа ПФТС з 1997 року здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Біржа ПФТС є одним з найбільших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів України та підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу.

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Автор: Олена Коваленко