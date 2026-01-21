Українці стали більше тримати гроші 'на руках': обсяг готівки в обігу різко збільшився

На збільшення обсягів готівки в обігу зокрема вплинуло зростання інтенсивності російських атак.

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень, повідомила пресслужба Національного банку України.

"Торік темпи зростання готівки в обігу дещо пришвидшилися (за 2024 рік зростання становило 7,6%). Це, зокрема, зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом. Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції", - ідеться у повідомленні.

Водночас на збільшення обсягів готівки в обігу також вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні.

За даними регулятора, у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд гривень, а також 15,2 млрд монет на суму 9,3 млрд гривень. На одного жителя України на початок цього року припадало 64 банкноти і 193 платіжних розмінних та обігових монет.

Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень. При цьому 2025-го вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень.

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 17,6% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1 000 гривень та поступовим вилученням старих зразків цього номіналу з обігу).

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 10% та 8% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Серед обігових монет (1, 2, 5 та 10 гривень) найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,6% та 2,3% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).

У липні 2025 року стало відомо, що НБУ розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу розпочали з 1 жовтня. Крім того, їх припинять карбувати та не будуть поповнювати готівковий обіг. При цьому ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу.

У серпні Нацбанк в межах планового випуску ввів у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці купюр розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

