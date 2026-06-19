Трильйон гривень 'під подушкою': українці масово тримають гроші поза банками, - чиновник

У розвинених державах частка готівки зазвичай коливається в межах 5-15%.

Станом на 1 січня 2026 року обсяг готівки в обігу поза банками в Україні становив 926,3 млрд грн, тоді як загальний обсяг грошової маси сягнув близько 4,02 трлн грн. Частка готівкових гривневих коштів становить приблизно 23%, що значно перевищує показники розвинених країн.

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін в авторській колонці повідомив, що у розвинених державах частка готівки зазвичай коливається в межах 5-15%, тоді як в Україні значний обсяг коштів залишається поза банківською системою. Це, зокрема, пов'язано з низьким рівнем довіри до державних і фінансових інституцій.

Пронін зазначив, що велика кількість готівки зменшує обсяг ресурсів, доступних для кредитування та інвестицій, що стримує економічне зростання. Водночас високий рівень готівкових заощаджень є наслідком історичного досвіду українців, які пережили знецінення заощаджень після розпаду СРСР, банківські кризи, девальвації, валютні обмеження та війну.

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Голова Держфінмоніторингу наголосив, що не вся готівка має походження з тіньової економіки. За його словами, джерелами таких коштів можуть бути офіційні зарплати, доходи від підприємницької діяльності, продаж майна, спадщина, зняті депозити та грошові перекази з-за кордону.

Окремо він звернув увагу на роль трудових мігрантів, чиї перекази протягом багатьох років залишалися одним із найбільших джерел надходження коштів в економіку країни. Значна частина валютної готівки, яка зберігається в українських домогосподарствах, має легальне походження та підтверджується офіційними доходами.

На думку Проніна, державна політика має бути спрямована не на боротьбу з готівкою, а на створення умов, за яких громадяни самі захочуть переводити заощадження у фінансову систему. Для цього необхідні прогнозовані правила гри, захист права власності, боротьба з корупцією, розвиток інвестиційних інструментів і стабільна економічна політика.

"Проте існує й інший бік медалі. Багато людей недооцінюють інфляційні ризики навіть валютних заощаджень. Гроші, які роками лежать без руху, поступово втрачають свою купівельну спроможність. Тому питання полягає не лише у збереженні капіталу, а й у його ефективному використанні", - наголосив Пронін.

Готівка в Україні – останні новини

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень, повідомляв НБУ. На збільшення обсягів готівки в обігу, зокрема, вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру.

Як йшлося в статті УНІАН, представники банків фіксували динаміку до збільшення "кешу", коли клієнти знімають готівку частіше, також кількість операцій із нею зростає.

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