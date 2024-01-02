Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,31 грн, євро –42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 2 січня, залишився на рівні попереднього показника – 38,80 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,20 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 38,31 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 42,55 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 січня, подорожчав на 20 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні подорожчав на 29 копійок і складає 43,19 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні, 2 січня, подорожчав на 42 копійки – до 39,27 грн/дол. (продати долар можна за 38,50 грн). Курс євро ж в обмінниках, в свою чергу, подорожчав одразу на 48 копійок, до 43,40 грн/євро (курс продажу – 42,34 грн/євро).

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