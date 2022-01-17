В рамках реформи безробітні українці зможуть отримати гроші на свій бізнес.

В рамках державної програми з перекваліфікації безробітних у підприємців з подальшою видачею їм близько 100 тисяч гривень готівкові кошти видаватися не будуть.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив юрист приватної практики Сергій Царенко.

Експерт зазначив, що претендентам на отримання коштів потрібно звернути увагу на те, що гроші в рамках держпідтримки не виділяються готівкою, а перераховуються для оплати закупівлі виключно матеріалів і обладнання.

"І це абсолютно правильне рішення. Якщо гроші дати в руки, то велика ймовірність використання їх не за цільовим призначенням. По суті, таким чином буде здійснюватися контроль цільового використання коштів, що необхідно", - зазначив юрист.

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Він не виключає, що відразу не все буде ідеально реалізовуватися. Також експерт зазначив, що в програмі не враховано оренду приміщення для "молодого" бізнесу, яка складає в бюджеті підприємця велику частку.

"Ймовірно, це роблено з урахуванням генерування доходів, з яких і сплачуються податкові платежі та внески до бюджету", - зазначив юрист.

Експерт підкреслив, що за підсумками року буде проведено аналіз, на що і як витрачалися надані за держпрограмою підтримки малозабезпечених безробітних кошти та не виключено, що за результатами дослідження перелік можливостей майбутніх підприємців буде розширено.

Допомога безробітним:

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні склала 315 тисяч осіб, що на 179 тисячі або 36% менше, ніж на цей період минулого року.

Міністр економіки Олексій Любченко анонсував додаткові урядові заходи щодо створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів погодив проект закону про зміни в реформуванні служби зайнятості та соціального страхування у разі безробіття. В рамках реформи безробітні українці зможуть одержати гроші на свій бізнес.

З січня 2022 року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на початок власного бізнесу.