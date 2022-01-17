З січня 2022 року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на початок власного бізнесу.

Запуск в Україні державної програми з перекваліфікації безробітних у підприємців з подальшою видачею їм близько 100 тисяч гривень матиме успіх у регіонах.

Таку думку, як йдеться в матеріалі УНІАН, висловила консультант Київського Центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

На її думку, особливо таке нововведення може бути корисним для регіонів - претенденти звідти мають розглядатися в першу чергу.

"Перші, кому реально така програма допоможе - це люди в регіонах. Ця програма дуже посприяє розвитку маленьких містечок, сіл. Майже 100 тисяч гривень – чимала сума для периферії. На ці гроші там сто відсотків можна відкрити свій невеликий бізнес. Та й виділених з бюджету на програму 100 мільйонів гривень, як для старту, чимало. Якщо все піде правильно, то, думаю, сума буде збільшена", - підкреслила експерт.

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За її словами, в регіонах запит на якісні товари та послуги існує, але ніхто не хоче туди їхати та працювати. Тепер на мікрорівні там можна буде відкрити дуже широкий спектр бізнесів.

"Державі слід такий проект голосно піарити. Франчайзери на таке відгукнуться. Зможуть організувати акцію з залучення до бізнесу, а також приєднаються постачальники обладнання та матеріалів. Їх пропозиції відразу б закрили потреби новоспечених підприємців", - резюмувала Томашевська.

Допомога безробітним:

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні склала 315 тисяч осіб, що на 179 тисячі або 36% менше, ніж на цей період минулого року.

Міністр економіки Олексій Любченко анонсував додаткові урядові заходи щодо створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів погодив проект закону про зміни в реформуванні служби зайнятості та соціального страхування у разі безробіття. У рамках реформи безробітні українці зможуть отримати гроші на свій бізнес.

З січня 2022 року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на початок власного бізнесу.