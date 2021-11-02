На реалізацію цієї програми в проекті держбюджету на наступний рік планується близько 100 млн грн.

З січня 2022 року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на початок власного бізнесу.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").

Читайте такожКабмін виділив майже півмільярда гривень на допомогу по безробіттю

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, на реалізацію цієї програми в проекті держбюджету на наступний рік планується близько 100 млн грн.

Вона зазначила, що державна інвестиція в програму стимулювання зайнятості малозабезпечених вже в перший рік може допомогти створити близько 2-3 тисяч нових малих підприємств.

"Нова бюджетна програма - це нові можливості для територіальних громад, для зайнятості населення, створення нових робочих місць, поповнення місцевого бюджету податками від нових бізнесів, залучення додаткових інвестицій в громаду... Держава допоможе кожному безробітному з малозабезпечених сім'ї, який хоче відкрити власну справу", - сказала Лазебна.

За інформацією Мінсоцполітики, державна допомога на початок власного бізнесу є безвідсотковою і становитиме до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн). Ці кошти надаються в безготівковій формі та можуть використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання та матеріалів. Через 3 роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути. Але сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за 3 роки податків та єдиного соціального внеску.

Повертати кошти державі не потрібно, якщо сума сплачених податків перевищила суму наданої фінансової допомоги, або якщо підприємець працевлаштує в перший рік своєї роботи ще двох безробітних членів малозабезпечених сімей за направленням центру зайнятості.

Участь у новій бюджетній програмі можуть взяти непрацюючі малозабезпечені, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та зареєстровані як безробітні. Щоб отримати фінансову допомогу на початок власного бізнесу, таким громадянам потрібно звернутися із заявою в центр зайнятості за місцем проживання. Крім того, в центр зайнятості необхідно подати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть консультації щодо початку та ведення бізнесу та організовуватимуть безкоштовне професійне навчання.

Після розгляду бізнес-плану та позитивного рішення регіональної комісії учасник програми повинен протягом 30 днів зареєструвати ФОП або юридичну особу та укласти угоду про надання фінансової допомоги з регіональним центром зайнятості та центром зайнятості за місцем проживання.

Для отримання фінансової допомоги потрібно надати в центр зайнятості рахунок і договір, укладений між Учасником і постачальником обладнання та матеріалів, необхідних для заснування власної справи. Оплата витрат проводиться регіональним центром зайнятості на підставі цих документів.

Зазначається, що пілотний проект "Рука допомоги" був реалізований Мінсоцполітики у 2016-2019 роках у Львівській, Полтавській, Харківській областях та трьох територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників пілотного проекту, з яких понад 90% зараз успішно працюють.

Допомога безробітним:

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні склала 315 тисяч осіб, що на 179 тисячі або 36% менше, ніж на цей період минулого року.

Міністр економіки Олексій Любченко анонсував Додаткові Урядові заходи щодо створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів погодив проект закону про зміни в реформуванні служби зайнятості та соціального страхування у разі безробіття. В рамках реформи безробітні українці зможуть отримати гроші на свій бізнес.

Автор: Катерина Жирій