Зі 168 млн дол., які ООН та гуманітарні партнери запросили для допомоги східним регіонам України, поки виділено трохи більше ніж 9 млн.

ООН закликала донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами речника генсека організації Стефана Дюжаррика, зі 168 млн доларів, які ООН та гуманітарні партнери запросили для допомоги східним регіонам України, зараз виділено трохи більше ніж 9 млн, тобто 5,5%.

Читайте такожНа Донбасі через обстріл бойовиків 50 населених пунктів залишилися без водиДюжаррик також закликав не руйнувати критично важливу інфраструктуру Донбасу. Він зазначив, що нещодавні обстріли пошкодили лінію електропередач поблизу Південно-Донбаського водогону, що перервало водопостачання для понад мільйона людей у 50 населених пунктах по обидва боки контактної лінії.

"Хоча пошкодження ліній електромереж швидко відремонтували, ми закликаємо всі сторони не завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі з водопостачання на сході України... А також закликаємо забезпечити безумовний доступ до (гуманітарної - УНІАН) допомоги тим, хто її потребує", - сказав речник генсека.

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Автор: Катерина Комолова