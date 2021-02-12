У 2019 році інфляція склала 9585,5%.

Споживчі ціни у Венесуелі за підсумками 2020 року зросли на 2959,8%.

Як повідомив Reuters з посиланням на фінансову звітність регулятора, за останній рік золоті резерви ЦБ Венесуели впали приблизно на 19 т. Зараз запаси складають 86 т. це рекордний мінімум за останні 50 років.

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У 2019 році інфляція склала 9585,5%. У 2020 році мінімальне зростання цін було зафіксовано в березні (13,3%), а максимальне — в грудні (77,5%).

Економічна криза у Венесуелі

У травні 2018 року інфляція у Венесуелі у річному обчисленні склала 24 600%.

У червні 2018 року влада Венесуели відкрила безкоштовний проїзд у метрополітені Каракаса через відсутності в країні паперу для друку проїзних квитків.

Економічна криза, що триває в країні останні кілька років, посилилася, коли в січні 2019 року лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе в.о. президента країни та був визнаний таким владою більш ніж 60 країн.

Навесні 2020 року США ввели санкції проти більш ніж 40 суден, що перевозять нафту з Венесуели. У підсумку видобуток нафти в країні впав до 75-річного мінімуму.

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Автор: Олена Коваленко