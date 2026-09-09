В Україні прискорилася інфляція: що подорожчало найбільше

Продукти харчування за рік в цілому подорожчали на 6%.

Інфляція на споживчому ринку в серпні 2026 року становила 0,1% порівняно із липнем та 8,1% – із серпнем 2025 року. Таким чином, річна інфляція у серпні прискорилася (проти 7,7% у липні), повідомляє Державна служба статистики.

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,3%, порівняно з липнем.

Найбільше (на 18,3% та 12%) подешевшали овочі та фрукти. Водночас на 0,6-4% зросли ціни на яйця, цукор, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби, кисломолочну продукцію.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, зокрема за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 2,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,5%, зокрема, взуття – на 3,1%, одяг – на 2,2%.

Також відбулося подорожчання палива та мастил на 8,1% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 6,6%.

Що стосується зміни цін за рік, то з серпня 2025 року продукти харчування в цілому подорожчали на 6%. Найбільше зросли ціни на рибу (+22,7%), олію соняшникову (+21,8%), а хліб і хлібопродукти (+18,6%). При цьому з минулого серпня подешевшали яйця (-24,1%), фрукти (-11,3%) та цукор (-5,1%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби за рік подорожчали на 17%. Паливо та мастила стали дорожчими на 38,7%, а транспортні послуги – на 35,9%.

Інфляція в Україні – останні новини

У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік. Оновлений прогноз регулятора передбачає подальше прискорення інфляції до 10% за підсумками 2026 року (попередній прогноз складав 9,4%).

У червні 2026 року споживчі ціни в Україні вперше від початку року продемонстрували місячне зниження. В річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,2% після 8,2% у травні.

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