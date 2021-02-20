На підприємстві було відсутнє цінне обладнання: котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості не відповідали опису.

Молдавська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", змушена була звернутися до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна заявленому в електронному лоті.

Як з'ясувалося в ході огляду спиртзаводу, на підприємстві було відсутнє цінне обладнання: котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості не відповідали опису.

"Таким чином, станом на дату подання позову, проданий позивачеві об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться у рішенні Господарського суду м. Києва від 11 січня 2021 року.

В результаті суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 млн. грн.

"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність в тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проекту доводиться починати в суді. Але ми повинні перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності", - каже співвласник СП "Zernoff" Юрій Дячук.

Також минулого тижня ще один потенційний інвестор, ТОВ "РЕГІОН комплект" (переможець аукціону з приватизації Кобиловолоцького заводу ДП "Укрспирт"), змушений був відмовитися від угоди через борги самого "Укрспирту".

"За таких обставин законні права покупця вступити в право власності на придбане майно можуть бути відстрочені на невизначений термін через боргові зобов'язання самого ДП "Укрспирт" перед третіми особами, не зазначеними в договорі купівлі-продажу. У зв'язку з цим вимагаємо розірвати договір малої приватизації об'єкта ДП "Укрспирт" і повернути гарантійний платіж у розмірі 2,5 мільйона гривень", - йдеться в офіційному листі компанії до Фонду держмайна України.

Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 р.Це сталося після того, як в кінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.

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Автор: УНІАН