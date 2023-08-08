З 1 серпня уряд розширив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя", запропонувавши кредити під 7%.

В Україні видали перший пільговий іпотечний кредит за програмою "єОселя" під 7% після її розширення.

Завдяки цьому, як повідомляє Міністерство економіки в Facebook, молода сім’я, яка довгий час мешкала в гуртожитку, придбала двокімнатну квартиру під Києвом.

"Сьогодні "Укргазбанк" видав перший кредит за програмою "єОселя" під 7% річних... Нині подружжя з сином мешкає в гуртожитку", - йдеться у повідомленні.

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В міністерстві повідомляють, що кредити на житло з 1 серпня стали доступнішими для ще більшої кількості українців. Взяти іпотеку під 7% можуть ветерани та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, сім’ї загиблих ветеранів та військових, а також усі українці, які не мають власного житла, або воно занадто мале.

"єОселя"

Програма "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року і спершу була доступна лише для чотирьох категорій громадян: військовослужбовців, медиків, педагогів та науковців. Усі вони могли отримати житло в іпотеку під 3 відсотки річних з початковим внеском у 20% та терміном погашення 20 років.

В травні 2023 року повідомлялося, що реалізація програми "єОселя" для придбання житла на первинному ринку потребуватиме щонайменше 20-25 млрд грн - саме такий обсяг коштів може задовольнити накопичений кредитний попит з початку дії програми пільгової іпотеки на квартири від забудовників.

22 червня 2023 року "єОселя" запрацювала в житлових об’єктах на етапі будівництва. Повідомлялося, що більшість потенційних позичальників цікавлять одно- та двокімнатні квартири площею від 40 м кв. до 70 м кв. у новобудовах великих міст.

З 1 серпня уряд розширив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя", запропонувавши кредити під 7%.

Українці користуються програмою переважно для придбання вторинного житла: 68% від усіх виданих іпотек пішло саме на уживані домівки. Третину кредитів видали на придбання житла на первинному ринку.

Наразі в програмі беруть участь п’ять банків-партнерів: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк" та "Sky Bank". Від початку роботи "єОселі" вони видали понад 3 млрд грн кредитів. Завдяки цьому більш, ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.

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