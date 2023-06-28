Регулятор прогнозує, що попит на житло ще довго буде придушений через війну, падіння доходів населення та значну еміграцію.

На тлі повномасштабного російського вторгнення ринок житлової нерухомості в Україні знаходиться в глибокій кризі, при якій орендувати житло стало вигідніше, ніж купувати.

Як йдеться Звіті НБУ про фінансову стабільність, ринкової іпотеки в Україні зараз майже немає (за рік повномасштабної війни видали менше 250 кредитів), а робота державних програм підтримки вкрай нестабільна.

Регулятор прогнозує, що за таких умов попит на житло ще довго буде пригнічений через війну, падіння доходів населення та значну еміграцію.

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"Оскільки житловий фонд зменшується через руйнування, а нові проекти починаються все рідше, все більш імовірним стає дефіцит пропозиції на ринку житла в довгостроковій перспективі", – прогнозує НБУ.

У першому кварталі 2023 року в Україні ввели в експлуатацію майже 25 000 нових квартир, але переважно це будівництво, яке почалося ще до повномасштабного вторгнення. Кількість нових будівництв скорочується. При цьому регулятор зазначає, що ціни на житлову нерухомість, які виставляються продавцями, не відповідають ринковим реаліям. Ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири були продані, були на чверть нижчими, ніж середні по всіх оголошеннях.

"Про те, що ціни на ринку нерухомості далекі від свого природного, підкріпленого ринковими факторами рівня, свідчить і співвідношення ціни та оренди. Воно і далі майже вдвічі перевищує історичне середнє. Умови оренди привабливіші за придбання, що й надалі стримуватиме купівельну активність на ринку житла", – йдеться у повідомленні.

Як йдеться в документі, це означає, що при нинішніх цінах на житло вигідніше орендувати квартиру більше 17 років поспіль, ніж її купувати.

Житло про час війни

25 травня 2022 року повідомлялося про те, що в частині регіонів України будівельні роботи повністю зупинені. Однак були регіони, в яких забудовники почали відновлювати свою роботу. У Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будівництво було повністю заморожено.

Станом на кінець травня, в Києві відновили роботи 17% забудовників. У Київській області, в тому числі в Бучі та Ірпені відновили свою роботу 20% забудовників.

Найвищий результат по Україні був у Черкаській області. Там були відновлені роботи з будівництва 92% житлових комплексів. В середньому роботу на будмайданчиках відновили близько 50% ЖК країни.

Станом на 7 червня 2023 року Держстат повідомляв про те, що в трьох областях України житло майже не будують, у двох заморожені всі будівництва.

В Україні за три місяці 2023 року збудували майже 25 тисяч квартир. У регіональному розрізі найбільше житла ввели в експлуатацію у Вінницькій області (5669 квартир), Київській (3621 квартира), Львівській (1847 квартири), Івано-Франківській (1580 квартир), Одеській (1166 квартир), Дніпропетровській (1126 квартир) та Волинській (1052 квартири),

При цьому в областях, де активно ведуться бойові дії – Миколаївська, Запорізька і Донецька – сумарно ввели менше ста квартир. Жодної квартири не ввели в експлуатацію в Херсонській та Луганській областях.

У Києві за цей час ввели в експлуатацію 2312 квартир. Загалом в Україні за підсумками 2022 року введення в експлуатацію житла в Україні скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком – до 7 млн 110,2 тис.квадратних метрів.

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