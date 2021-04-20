На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

На порталі "Дія" розпочали приймати заявки на отримання державної допомоги для найманих працівників та підприємців, які були змушені припинити роботу через карантинні обмеження у "червоних зонах".

Попри те, що вже подано 100 тисяч заявок, президент України Володимир Зеленський закликав фізосіб-підприємців і працівників у «червоних» зонах подавати заявки для отримання державної допомоги на порталі «Дія».

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Як повідомила прес-служба глави держави, на Єдиному порталі державних послуг «Дія» вже почалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізосіб-підприємців та найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв'язку з посиленням карантину через поширення коронавірусу.

Повідомляється, що після реєстрації через мобільний додаток або портал державних послуг «Дія» малі підприємці та їхні працівники, що перебувають у «червоних» карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з держбюджету одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 тис. грн.

Зазначається, що крім гарантованої державою допомоги вони зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

«Малий і середній бізнес - одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 млн робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім'ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам. Подавши заявку через «Дія», люди зможуть отримати по 8 тис. грн прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям з місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах», - цитує Зеленського його прес-служба.

Як розповів віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, глава держави поставив уряду завдання підтримати малий бізнес в умовах карантину.

«Вже понад рік команда Мінцифри створює зручні онлайн-сервіси та спрощує життя українців. Мінцифри розробило технічну частину оформлення матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам «червоної» зони, щоб послугу можна було отримати у кілька кліків на порталі або в додатку «Дія». Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, економлячи час українців і дбаючи про безпеку кожного», - сказав Федоров.

Карантинні 8 тисяч: хто може отримати державну допомогу

Як повідомляв УНІАН, з 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів «червоної» карантинної зони можуть подавати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги у мобільному додатку та на порталі «Дія». 30 березня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах «червоної» зони карантину через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19.

За законом, претендувати на державну допомогу можуть лише застраховані особи, тобто ті, хто платить Єдиний соціальний внесок.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього разу на допомогу бізнесу може піти до 3 млрд грн.

Через січневий локдаун державну допомогу отримали майже пів мільйона підприємців та найманих працівників на загальну суму у понад 3,6 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій