На порталі "Дія" розпочали приймати заявки на отримання державної допомоги для найманих працівників та підприємців, які були змушені припинити роботу через карантинні обмеження у "червоних зонах".
Попри те, що вже подано 100 тисяч заявок, президент України Володимир Зеленський закликав фізосіб-підприємців і працівників у «червоних» зонах подавати заявки для отримання державної допомоги на порталі «Дія».
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Як повідомила прес-служба глави держави, на Єдиному порталі державних послуг «Дія» вже почалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізосіб-підприємців та найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв'язку з посиленням карантину через поширення коронавірусу.
Повідомляється, що після реєстрації через мобільний додаток або портал державних послуг «Дія» малі підприємці та їхні працівники, що перебувають у «червоних» карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з держбюджету одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 тис. грн.
Зазначається, що крім гарантованої державою допомоги вони зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.
На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.
«Малий і середній бізнес - одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 млн робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім'ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам. Подавши заявку через «Дія», люди зможуть отримати по 8 тис. грн прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям з місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах», - цитує Зеленського його прес-служба.
Як розповів віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, глава держави поставив уряду завдання підтримати малий бізнес в умовах карантину.
«Вже понад рік команда Мінцифри створює зручні онлайн-сервіси та спрощує життя українців. Мінцифри розробило технічну частину оформлення матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам «червоної» зони, щоб послугу можна було отримати у кілька кліків на порталі або в додатку «Дія». Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, економлячи час українців і дбаючи про безпеку кожного», - сказав Федоров.
Карантинні 8 тисяч: хто може отримати державну допомогу
Як повідомляв УНІАН, з 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів «червоної» карантинної зони можуть подавати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги у мобільному додатку та на порталі «Дія».
30 березня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах «червоної» зони карантину через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19.
- За законом, претендувати на державну допомогу можуть лише застраховані особи, тобто ті, хто платить Єдиний соціальний внесок.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього разу на допомогу бізнесу може піти до 3 млрд грн.
- Через січневий локдаун державну допомогу отримали майже пів мільйона підприємців та найманих працівників на загальну суму у понад 3,6 млрд грн.
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