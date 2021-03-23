Митники роками заробляють на завезенні автомобілів - елітних та мас-маркету - за цінами, заниженими як мінімум удвічі.

Журналісти продовжили своє розслідування про схему контрабанди елітних авто через Одесу.

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"Державна митна служба України почала внутрішню перевірку, і причетних до оборудки одеських митників, сподіваємося, притягнуть до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що митники роками заробляють на завезенні автомобілів – елітних і мас-маркету – за цінами, заниженими як мінімум удвічі.

"Хто конкретно на митниці може бути причетний до віп-контрабанди? Наш ексклюзив - далі", - підкреслюють у програмі.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:

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Автор: Богдан Слуцький