Журналісти продовжили своє розслідування про схему контрабанди елітних авто через Одесу.
Читайте такожBloomberg: Коронавірус зламав схеми відмивання грошей в ЄСПро це повідомляє програма "Гроші".
"Державна митна служба України почала внутрішню перевірку, і причетних до оборудки одеських митників, сподіваємося, притягнуть до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що митники роками заробляють на завезенні автомобілів – елітних і мас-маркету – за цінами, заниженими як мінімум удвічі.
"Хто конкретно на митниці може бути причетний до віп-контрабанди? Наш ексклюзив - далі", - підкреслюють у програмі.
Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:
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