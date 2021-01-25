Після пандемії COVID-19 бідному населенню планети знадобиться багато років, щоби відновити своє становище.

Пандемія COVID-19 призвела до того, що багаті у світі швидко багатшають, тоді як бідному населенню планети знадобиться багато років, щоби відновити своє становище.

Читайте такожЗеленський: зарплата в 5-6 тисяч гривень — це не бідністьПро це повідомляє Deutsche welle з посиланням на доповідь неурядової організації Oxfam під назвою "Вірус нерівності".

"Тисяча найбагатших людей на планеті відновили свої статки після збитків від COVID-19 протягом лише дев'яти місяців, але найбіднішому населенню світу на це доведеться витратити, можливо, понад десятиріччя", - зазначають експерти організації, яка ставить собі за мету боротьбу з бідністю.

Використовуючи дані журналу Forbes, Oxfam зазначає, що статки десяти найбагатших людей Землі, зокрема Джеффа Безоса, Ілона Маска, Білла Гейтса, Марка Цукерберга, Воррена Баффета та інших, з початку коронавірусної кризи зросли на пів трильйона доларів попри те, що світова економіка за час пандемії скоротилася.

"В Oxfam також вказують на те, що пандемія неоднаково позначається на представниках різних етнічних груп та статей. Зокрема, в деяких країнах представники етнічних меншин частіше помирають від коронавірусу, а найбільшого удару зазнали ті галузі економіки, де надмірно представлені жінки", - зазначає видання.

Презентація доповіді збіглася в часі з початком віртуального Всесвітнього економічного форуму, який цього року проходитиме не в Давосі, а онлайн. Oxfam традиційно хоче спровокувати серед учасників форуму дебати щодо подолання нерівності у світі.

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Автор: УНІАН