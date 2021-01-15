За словами Ігоря Уманського, проблеми з автоматичним відшкодуванням ПДВ почалися у 2020 році. Сама система була введена в дію у 2017 році.

Розбалансування органів державної влади всупереч тому, що Президент, Верховна Рада та уряд сформовані однією політичною силою, привела до того, що чиновники на місцях діють на свій розсуд.

Таку думку висловив екс-міністр фінансів Ігор Уманський в ефірі телеканалу "НАШ", коментуючи ситуацію з відмовою фіскальної служби в Одеській області відшкодовувати бізнесу ПДВ.

"Від "білого" бізнесу скарг почало надходити дуже багато - коли ти не можеш в автоматичному режимі відшкодувати ПДВ і тобі доводиться йти домовлятися. Це - виключно корупційна складова, яка стала можливою через руйнування всієї системи державної влади. Розбалансування у всіх органах йде тотальна. Зруйнувати старе - не складно, а ось побудувати щось нове ніхто навіть не намагався. Далі йде "махновщина", - заявив Ігор Уманський.

Як повідомлялося під час ефіру, керівництво фіскальної служби Одеської області порушує порядок адміністрування податків і приймає незаконні рішення щодо блокування відшкодування ПДВ. Всупереч судовим рішенням, співробітники фіскального органу блокують повернення коштів шляхом внесення "в ручному режимі" змін до Державного реєстру відшкодування ПДВ.

"Під час проведення перевірок співробітники податкової Одеської області вимагають надати інформацію, яка не стосується теми перевірок. А це суперечить Податковому кодексу. А запит про надання документів і пояснень приходить від співробітників податкової о 15:00 з вимогою надати інформацію до 17:00 того ж дня", - повідомили учасники ефіру.

За словами Ігоря Уманського, проблеми з автоматичним відшкодуванням ПДВ почалися у 2020 році. Сама система була введена в дію у 2017 році.

Що цьому передувало

Територіальне відділення Державної фіскальної служби в Одеській області очолює Юлія Шадевська.

Раніше ЗМІ публікували відео, на якому імовірно Юлія Шадевська прямо у своєму кабінеті отримувала хабар.

На момент запису відео Юлія Шадевська була в.о. начальника спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС у м. Києві.

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Автор: УНІАН