У Monobank назвали найпопулярніші категорії витрат.

В Україні вже почалися виплати "ковиідної тисячі". Гроші за вакцинацію, як відомо, можна витрачати тільки на певні категорії товарів і послуг. У Monobank вже розповіли, на що українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського".

Інформацією про найпопулярніші категорії витрат поділився в Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

Станом на 17 грудня в Monobank вже відкрито півтора мільйона карт для отримання виплат за проектом "єПідтримка". Гроші вже отримали 610 тисяч клієнтів, на суму 610 млн гривень. Вже відомо, що близько 30 мільйонів гривень, які надійшли на віртуальні карти українців в Monobank, витрачені.

На що українці почали витрачати "ковідну тисячу":

Книжкові магазини - 44,57%

Кінотеатри - 23,83%

Залізничні квитки по Україні – 14,06%

Театри - 8,98%

Спортзали - 3,56%

Концерти - 3,81%

Музеї - 0,64%

Авіаквитки по Україні - 0,55%

Читайте такожА-Банк в режимі онлайн зараховує тисячу гривень від державиЯк видно за статистикою від Monobank, найпопулярнішою категорією виявилися книги. А ось на музеї та авіаквитки українці витрачають "ковідну тисячу" не так охоче.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Monobank видаватиме фізичні картки для виплат за вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко