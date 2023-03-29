До податкового простору долучаються як технологічні гіганти, так і молоді стартапи.

Податковий простір "Дія.City" залучив вже 500 компаній, серед яких як технологічні гіганти, так і молоді стартапи.

Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, за останній місяць до "Дія.City" приєдналися: глобальна ІТ-консалтингова та інжинірингова платформа Avenga з офісами по всьому світу; український стартап Let's Enhance, який займається розвитком штучного інтелекту; один з найбільших в Україні платіжних інтернет-сервісів EasyPay.

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Крім того, віце-прем'єр зазначив, що до "Дія.City" активно долучаються edtech-стартапи Mate Academy, а також Nanit Robot, що розробляє edtech-hardware для дітей і дорослих.

"Дякую резидентам за те, що обирають Україну як місце для розвитку та масштабування. Не бояться втілювати масштабні проекти, створювати нові робочі місця і посилювати цифрову економіку держави", - зазначив Федоров.

"Дія.City"

"Дія.City" - спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії, який запрацював наприкінці січня 2022 року. Очікується, що це прискорить темпи зростання українського ІТ-сектору.

У березні 2022 року повідомлялося, що в "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану.

За рік роботи податкового простору для ІТ-компаній " Дія.City " приєдналися понад 430 резидентів і сплатили понад 4 млрд грн податків.

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