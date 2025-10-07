Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,17 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 8 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,32/41,35 грн/дол., а євро - 48,19/48,21 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 7 жовтня знизився на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня, з 6 по 12 жовтня курс долара залишатиметься в межах 41-41,5 грн/дол., а курс євро – 48-49,5 грн/євро. Ці орієнтири залишаються актуальними доти, доки не відбудуться суттєві зміни в економічній або безпековій ситуації.

