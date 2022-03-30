Рішення прийнято для стимулювання української економіки.

В "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану, щоб стимулювати українську економіку.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Крім економічної блокади росії, потрібно докласти максимум зусиль, щоб стимулювати українську економіку. Саме тому ми змінюємо умови унікального правового та податкового простору "Дія.City", щоб наша ІТ-галузь продовжувала активно розвиватися",- йдеться в повідомленні.

Зміни, які зроблені в "Дія.City":

Критерії резидентства максимально спрощені. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до "Дія.Сity".

Резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

Зазначається, що податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

"Подати заявку можна на порталі "Дія". Продовжуємо працювати та рухатися до нашої перемоги",- підсумував Федоров.

Як повідомляв УНІАН, податковий простір "Дія.City" залучив 104 українські та міжнародні IT-компанії, серед яких: Fintech Farm, Miratech, Cinegy GmbH, TietoEVRY, SMRK VCF та багато інших як українських, так і міжнародних технологічних компаній.

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