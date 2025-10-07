Не залишили шансів конкурентам: названо найпопулярніші в Україні вживані електромобілі

Серед "‎свіжопригнаних"‎ електрокарів домінує Tesla Model Y, тоді як на внутрішньому ринку з великим відривом лідирує Nissan Leaf.

Фахівці розглянули два пов’язаних сегменти, які охоплюють вересневий ринок вживаних електрокарів - імпорт та внутрішні перепродажі. З висновками можна ознайомитися на сайті Інституту досліджень авторинку.

Імпортовані електромобілі

Експерти з’ясували, що частка "свіжопригнаних" машин серед усіх електрокарів на ринку за підсумками вересня становила 53,4%.

Це більше, ніж нові та внутрішнє перепродані електромобілі разом узяті. Загалом у вересні автопарк країни поповнили 6473 легкових авто групи BEV з пробігом.

Абсолютним лідером в цьому сегменті є Tesla з показником у 1909 проданих машин. На другому місці знаходиться Nissan, але тут загальна кількість становить лише 685 автомобілів.

Серед моделей на першій позиції опинився електричний кросовер Tesla Model Y.

Загалом на дві моделі – Model Y (882 од.) та Model 3 (698 од.) – припадає майже весь імпорт американського бренду Tesla. Також до трійки лідерів потрапив Nissan Leaf з показником у 627 авто.

Середній вік електрокарів, які прибули до України у вересні, становив лише 4,7 року, що є найменшим значенням з усіх сегментів вітчизняного ринку вживаних автомобілів.

Внутрішній ринок

У вересні частка внутрішніх перепродажів в сегменті легкових електричних авто становила 29,3%. Лідером в цьому сегменті також виявилася Tesla, показники якої становлять 948 автомобілів.

Водночас серед моделей на першому місці знаходиться Nissan Leaf (598 од.). Друге місце займає Tesla Model 3 (418 од.), а третє – Tesla Model Y (303 од.).

Фахівці пояснюють популярність Nissan Leaf тим, що цей автомобіль виступає у якості "першого кроку" у світ машин на електричній тязі. Саме тому він так часто змінює власників.

Варто також сказати, що електромобілі залишаються наймолодшими і на вторинному ринку. Середній вік перепроданих авто становив лише шість років, тоді як загальний показник ринку вживаних авто становить зараз близько 16 років.

Який електромобіль обрати - поради фахівців

Нещодавно фахівці протестували десятки електромобілів і назвали найкращі моделі цього року. Найкращим вибором визнали Kia EV3 – компактний електричний кросовер, який випускають з 2024 року.

За словами експертів, цей автомобіль може похвалитися великим запасом ходу (для свого сегмента) та дуже зручною інформаційно-розважальною системою. Серед інших переваг було названо просторий інтер'єр і місткий багажник.

А ще раніше було названо п’ять електромобілів для водіїв-початківців, які забезпечать водіння без стресу. Також фахівці поділилися порадами для тих водіїв, які планують купувати автівку вперше.

