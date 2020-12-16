Сьогодні вартість біткойну сягнула історичного максимуму, перевищивши 20 570 доларів за "монету".

Курс біткойну перевищив 20 тисяч доларів і оновив історичний рекорд вартості.

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Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням дані порталу CoinMarketCap, що вираховує середню ціну криптовалют більш ніж по 20 бірж.

"Станом на 17: 26 вартість біткойну досягла історичного максимуму у 20 570,02 долара після того, як вона зросла за добу на 6,6%", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

Біткойн почав швидко зростати восени 2020 року.

У середині листопада його ціна вперше з грудня 2017 року піднялася вище 18 тисяч доларів, до 18,328 тисячі доларів.

1 грудня курс криптовалюти досяг історичного максимуму у 20 тисяч доларів.

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Автор: УНІАН