Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 41,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 1 березня, знизився на 15 копійок – до 38,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 41,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,85 грн, євро – за курсом 40,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 17 копійок – до 41,67 грн.

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Національний банк України встановив на п’ятницю, 1 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,05 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,20 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок – до 38,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 9 копійок і складає 41,84 грн/євро (курс продажу – 41,69 грн/євро).

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