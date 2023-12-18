Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок, 18 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові подешевшав на 5 копійок і становить 41,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн, євро – за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 41,15 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 18 грудня, подешевшав на 5 копійок – до 37,60 грн за долар в середньому.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 41,15 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні залишився на попередньому рівні – 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,49 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 9 копійок, до 40,99 грн/євро (курс продажу – 40,80 грн/євро).

Цього тижня, 18-24 грудня, ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою та передбачуваною, а курсовий коридор складе 36,8-37,8 грн/дол. та 39-41 грн/євро, прогнозував начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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