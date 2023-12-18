Продати долар можна в середньому за курсом 37,10 грн, євро – 40,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 18 грудня, подешевшав на 5 копійок, до 37,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 41,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,45 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні залишився на попередньому рівні – 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,49 грн). Курс євро в обмінниках подешевшав на 9 копійок, до 40,99 грн/євро (курс продажу – 40,80 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на понеділок, 18 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,02 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,51 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок порівняно з п’ятничним курсом.

За прогнозом засновника і президента інвестиційної групи "Універ" Тараса Козака, курс долара в Україні наприкінці 2024 року може підскочити до позначки у 42 грн/дол. На його думку, такі тенденції можливі, якщо в дії буде базовий сценарій, за яким наступного року Україна повинна отримати більшу частину від 42 мільярдів доларів міжнародної підтримки, запланованої в держбюджеті.

Вас також можуть зацікавити новини: