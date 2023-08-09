Курс гривні посилився на 5 копійок, до рівня 41,50 гривень за євро.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 9 серпня, зберіг свої позиції, лишившись на тому ж рівні - 37,55 гривень за долар.

Щодо євро курс гривні посилився на 5 копійок, до рівня 41,50 гривень за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37 гривень за долар, що трохи більше ніж вчора, своєю чергою продавати євро можна за тим же курсом - 40,8 гривень за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках вчора, 8 серпня, залишався на тому ж рівні - 37,55 гривень за долар.

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Щодо євро курс гривні так само закріпився на рівні 41,55 гривень за євро. Продати американську валюту можна було в середньому за курсом 36,99 гривень за долар, в своєю чергою продавати євро можна було за 40,8 гривень за євро.

Аналітик Олексій Козірєв вважає, що курс долара в Україні у більшості кас банків до 11 серпня перебуватиме у межах коридору купівлі та продажу від 36,50 до 37,80 грн/дол. А у обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому і продажу американської валюти перебуватиме у більш вузьких межах - від 36,80 до 37,65 грн/дол.

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