На Закарпатті створили захопливу віртуальну подорож нацпарком 'Зачарований край'

Проєкт надає можливість помилуватися мальовничими краєвидами тим, хто не має такої можливості фізично.

Національний природний парк "Зачарований край" презентував інклюзивну віртуальну подорож своїми найцікавішими локаціями.

Як зазначається на сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Facebook, проєкт був створений спеціально до Тижня безбар'єрності, щоб дати можливість помилуватися його мальовничими краєвидами, підкорити могутні скелі чи пройти заповідними стежками тим, хто не має такої можливості фізично.

"Краса землі належить усім", – зазначають в ОДА.

За допомогою панорамних фото на 360° усі бажаючі можуть роздивитися заповідні краєвиди з усіх боків. Серед локацій – скелі "Зачарованої долини", болото "Чорне багно", вершини масивів Боржави та Великого Ділу.

Вирушити у віртуальну прогулянку "Зачарованим краєм" можна за посиланням.

НПП "Зачарований край" - цікаві факти

Національний природний парк "Зачарований край" розташований на території Хустського району Закарпатської області.

Офіційно він був створений у 2009 році, а з 2017 року його було віднесено до світової спадщини ЮНЕСКО як один з масивів Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи.

