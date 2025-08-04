Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 5 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,35 гривні за один євро, тобто гривня втратила 71 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,74/41,77 грн/дол., а євро - 48,37/48,39 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 4 серпня зріс на 7 копійок і складав 41,95 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 60 копійок і складав 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що липень традиційно є місяцем зниження ділової активності й незначного послаблення долару, і цьогоріч цей місяць не став винятком. Попри слабку активність, попит на валюту на міжбанку продовжив зростати активніше за пропозицію, а от населення навпаки знизило свою активність.

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