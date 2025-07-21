Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 22 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 гривні за долар, тобто українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,79 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,83/41,86 грн/дол., а євро - 48,80/48,83 грн/євро.

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В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,70 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,65 гривні. Курс євро в обмінниках зупинився на відмітнці 48,92 гривні за одиницю європейської валюти, а курс продажу - 48,75 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 21 липня подешевшав на 9 копійок і становив 41,90 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 48,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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