Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 1 жовтня, не змінився і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і становить 46,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 45,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 46,30 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 7 копійок і складає 41,48 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 6 копійок і складає 46,39 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 46,22 грн/євро.

НБУ встановив на 1 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,15 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 20 копійок.

Також експерти дали українцям поради, що робити з валютою зараз - продавати чи купувати.

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