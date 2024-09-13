Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 13 вересня, не змінився і складає 41,45 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, євро – за курсом 44,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний – 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 21 копійку і складає 46,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,45 гривні за долар в середньому, а продати американскьку валюту можна за 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 6 копійок і складає 45,96 гривні за євро, а курс продажу – 45,79 гривні за євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 13 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,27 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,46 гривні за євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що впродовж наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься майже без змін.

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