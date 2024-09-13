Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 13 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,55грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 45,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,30 грн за євро.

Скільки сьогодні коштує долар в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 6 копійок і складає 45,96 грн/євро (курс продажу – 45,79 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 13 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,27 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,46 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Як прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, впродовж наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься майже без змін: Нацбанк збереже свою активність на міжбанку, контролюючи баланс між попитом і пропозицією. Коридори валютних змін на міжбанку очікуються на рівні 41-41,6 грн/дол. та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку – 41,2-41,8 грн/дол. та 44-46,5 грн/євро.

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