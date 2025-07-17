Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 17 липня, подорожчав на 6 копійок і становить 42,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,45 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 липня, складає 49,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 17 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,81 гривні за долар, тобто українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 28 копійок.

Готівковий курс долара до гривні 17 липня зріс на 13 копійок і складає 42,15 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 4 копійки і складає 49,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

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