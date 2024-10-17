Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 44,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 17 жовтня, вкотре залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінювався і складає 45,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,80 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подорожчав на 4 копійки і складає 41,49 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,42 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 8 копійок і складає 45,42 грн/євро (курс продажу – 45,25 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 17 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Щодо євро гривня, в свою чергу, трохи зміцнилася: офіційний курс Нацбанку щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,91 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

У "ПриватБанку" курс долара до гривні вчора залишився на рівні попереднього дня і складав 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подешевшав на 10 копійок і становив 45,50 грн за євро.

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