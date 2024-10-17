Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 17 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 45,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 16 копійок – до 45,05 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 41,49 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,42 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 8 копійок і складає 45,42 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,25 грн/євро.

Нацбанк встановив 17 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Щодо євро гривня, в свою чергу, трохи зміцнилася. Так, офіційний курс НБУ щодо євро встановлений на рівні 44,91 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Крім того, експерти дали нові поради українцям стосовно того, продавати чи купувати валюту, а також куди вкладати гроші, щоб заробити.

Вас також можуть зацікавити новини: