Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 27 лютого, знизився на 7 копійок і становить 41,88 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 44,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,28 гривні, а євро – за курсом 43,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 27 лютого, знизився на 20 копійок – до 44,05 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,15 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 42,05 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 42,70 до 44,30 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 43,00 до 44,25 грн/євро.

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