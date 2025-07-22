Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42.01 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 22 липня знизився на 5 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і становить 49,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 48,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і знаходиться на рівні 42,01 гривні. Курс євро при оплаті карткою також не зазнав змін і становить 49,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 22 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 гривні за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 7 копійок, якщо порівнювати з попереднім показником.

Згідно з даними Нацбанка, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,79 гривні за один євро. Таким чином, українська національна валюта втратила 18 копійок.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли, чи варто купувати або продавати долари сьогодні. За словами експерта Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, гривневі ОВДП залишаються найкращим інструментом для інвестицій.

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