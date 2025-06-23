Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро - 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 23 червня, зріс на 11 копійок і становить 42,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок зріс до 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 23 червня, зріс на 24 копійки і складає 48,78 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 23 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 48,20 грн за один євро, тобто гривня втратила 34 копійки, що стало черговим рекордом вартості євро в Україні.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 23 червня, подорожчав на 17 копійок і становить 42,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,53 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 13 копійок і складає 48,63 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,88 гривні за євро.

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