Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 11 червня, зріс на 2 копійки і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 47,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 46,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подорожчав на 17 копійок і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 червня, також залишився незмінним – 47,85 гривні.

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Нацбанк встановив 11 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,50 грн за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

За словами члена правління, директора Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, цього тижня очікується відносно стабільний курс з невеликими коливаннями, але без різких змін. Експертка зазначила, що попри зменшення обсягу міжнародних резервів НБУ, на валютному ринку спостерігається зниження попиту на долар, що сприяє підтримці стабільності курсу.

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