Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, а євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 9 квітня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс також на 10 копійок до 45,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 44,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 9 квітня, подорожчав на 21 копійку – до 45,87 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 9 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,17 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи посилила позиції. Так, офіційний курс євро встановлений на рівні 45,03 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,95 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 45,70 грн/євро, а курс продажу - 45,35 грн/євро.

У свою чергу голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов дав українцям кілька порад, куди вигідніше вкласти кошти найближчим часом.

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